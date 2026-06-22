Tope al precio del diésel ha afectado al sector gasolinero, señala Onexpo

El diésel es el combustible que se utiliza principalmente en el transporte por lo que, si su costo se incrementa, esto afecta a toda la cadena de suministro y se podría incrementar el costo de productos básicos impactando en las familias, advirtió el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Fernando Favila Arrieta.

Sin embargo, consideró que el hecho de que se haya acordado mantener un precio tope en este combustible, para evitar incrementos, ha afectado al sector.

“Creo que la medida de poder contener el tema del precio en el litro en el diésel nos ha afectado a todos. A nosotros como expendedores de combustible todavía está algo ahí por atender pero esperemos que en estas semanas regresemos a mejores precios y una vida más normal, por así decirlo, dentro de la cadena de suministro y que no tengamos esas afectaciones. Finalmente creo que si impacta a todo el consumidor”, mencionó.

Ante ello, expuso que los empresarios del sector esperan que se retome el diálogo en torno a este acuerdo a través del cual se aplica un tope máximo de 27 pesos por litro de diésel, con base en los subsidios al IEPS que aplica el Gobierno Federal.