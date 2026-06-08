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Tormenta Boris

Tormenta Boris activa alerta en el Pacífico; Guardia Nacional despliega Plan DN-III-E

La tormenta Boris mantiene en alerta a Guerrero y Oaxaca. La Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E y alista brigadas de apoyo ante posibles afectaciones.

Tormenta Boris activa alerta en el Pacífico; Guardia Nacional despliega Plan DN-III-E

Tormenta Boris activa alerta en el Pacífico; Guardia Nacional despliega Plan DN-III-E

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La Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E en fase preventiva ante el desplazamiento de la tormenta tropical Boris por el Pacífico, con especial atención en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde se prevén afectaciones por el fenómeno meteorológico.

De acuerdo con el comunicado emitido este domingo 8 de junio, el despliegue tiene como objetivo preparar acciones de auxilio para la población que pudiera encontrarse en zonas de riesgo, principalmente en comunidades expuestas a lluvias intensas, escurrimientos, crecida de ríos o posibles deslaves.

Preparan brigadas y equipo de rescate

La corporación informó que, en coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, se alistan brigadas de apoyo, vehículos y equipo de rescate para intervenir en caso de emergencia.

El personal de la Guardia Nacional también realizará recorridos preventivos en zonas consideradas vulnerables, con el propósito de exhortar a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar situaciones de riesgo durante el paso de la tormenta.



Refugios, rescate y vigilancia


Entre las acciones previstas se encuentran el traslado de personas a refugios temporales, apoyo en labores de búsqueda y rescate, así como tareas de vigilancia en las zonas que pudieran resultar afectadas.


La institución señaló que sus elementos se mantienen organizados como fuerza de reacción y apoyo, en caso de que las condiciones meteorológicas compliquen la movilidad o pongan en riesgo a familias de Guerrero y Oaxaca.


Llaman a atender avisos oficiales


Las autoridades pidieron a la población no confiarse y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil, especialmente quienes viven cerca de ríos, arroyos, laderas o zonas con antecedentes de inundaciones.


La Guardia Nacional indicó que continuará en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para auxiliar a la población y proteger la integridad de las familias ante los efectos de Boris.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Guardia Nacional Plan DNIII Tormenta Boris Guardia, Nacional, zonas, autoridades

               

                
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