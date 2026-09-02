¿'Tormenta Negra'? Alertan por lluvias intensas HOY 2 de septiembre en estos estados

Con la segunda mitad del año, llega también unos de los meses más lluviosos, condiciones que son ocasionadas por diversos factores meteorológicos. Este miércoles 2 de septiembre, el clima en varios estados de México estaría siendo afectado por una “tormenta negra”, que dejará acumulación de una importante cantidad de agua en algunas regiones.

El término de “tormenta negra” ha sido replicado desde hace ya algo de tiempo en México, al referirse a condiciones que ocasionan lluvias extremas, fuertes rachas de viento y condiciones climáticas atípicas e intensas.

Sin embargo, este término que tiene origen en Asia, donde se maneja el sistema “Black Rainstorm Warning” que es activado por protección civil cuando se registran trombas que dejan acumulados mayores de 70 milímetros en el lapso de una hora, no es reconocido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A pesar de esto, el concepto fue adoptado en México para describir los periodos en que algunas regiones presentan lluvias intensas que logran causar efectos de consideración en un corto periodo de tiempo, y están acompañadas de descargas eléctrias y probable caída de granizo.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas?

Aunque el término de “tormenta negra” sería incorrecto en México, el SMN sí advirtió que este miércoles 2 de septiembre algunos estados esperan condiciones con lluvias muy intensas.

De acuerdo con su reporte de este miércoles, se tienen previstas lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Michoacán.

Sin embargo, estos no serán los únicos estados con precipitaciones, pues se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de Méxcio, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campechem Yucatán y Quintana Roo.

A diferencia de lo que muchos medios de comunicación han manejado, estas condiciones no serán ocasionadas por el paso de una “tormenta”, sino de la interacción de diversos sistemas meteorológicos como el monzón mexicano, el paso de ondas tropicales y de circulaciones anticicolónicas.

Se prevé que conforme avance la semana estas condiciones se intensifiquen, pues para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre algunos estados presentarán condiciones de lluvias fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros.