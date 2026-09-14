¿Tormenta negra? Estados que tendrán lluvias intensas fuertes y granizo HOY 14 de septiembre

Las lluvias continúan registrándose en varias regiones de México, aunque algunas han sido de poca magnitud, para este lunes 14 de septiembre se prevé que sean aún más intensas provocando que en el país se registre una "tormenta negra".

Esta no sería la primera vez que se registra, sin embargo, en algunas ocasiones no ha llegado a la intensidad que requiere para ser nombrada así, pero igual provoca algunas inundaciones y encharcamientos en diversos lugares.

Pronóstico general

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este día se prevé que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica propicien lluvias puntuales en intensas en varios estados.

A esto se suman los canales de baja presión al interior del territorio nacional, que se combinarán con circulaciones ciclónicas y vaguadas a niveles medios y altos de la atmósfera.

También, la onda tropical número 39 estará sobre el occidente del país, por lo que también ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio.

¿Dónde habrá tormenta negra y granizo?

Este lunes 14 de septiembre se tiene prevista la caída de lluvias fuertes a intensas, así como la posibilidad de que estén acompañadas de granizo.

Las precipitaciones podrían ser de muy fuertes con puntuales intensas, a fuertes con puntuales muy fuertes, es decir, con de los 75 a 150 mm y de 50 a 75 mm, respectivamente.

Se pronostica que al menos 13 estados sean afectados por esta "tormenta negra" , por lo que piden que se extremen precauciones.

A continuación la lista de los lugares donde se tendrán estas condiciones:

Sinaloa

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Guanajuato

Veracruz

Oaxaca

En el resto del país se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, intervalos de chubascos y lluvias aisladas, los cuales no representan un riesgo latente para los habitantes.

¿Por qué se llama "tormenta negra"?

Pese a que el término no es tan común en América, se trata de una referencia originada en Asia cuando se presentan precipitaciones intensas por varios días, provocando inundaciones y otras afectaciones de consideración.