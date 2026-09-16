¿Tormenta Negra? Estos son los 17 estados en alerta por tormentas y granizo HOY 16 de septiembre

En medio de las fiestas patrias, las condiciones meteorológicas podrían complicar las celebraciones en distintas regiones de México, donde este miércoles 16 de septiembre se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

El panorama incluye precipitaciones de hasta 75 milímetros en algunas zonas del país, así como rachas de viento que podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Ante este escenario, el término “tormenta negra” vuelve a tomar relevancia en internet para describir los episodios de lluvias intensas, aunque no se trata de un término oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esta expresión, cuyo origen es en Asia, se utiliza en México para referirse a periodos de precipitaciones extremas que pueden generar afectaciones en poco tiempo. Sin embargo, el organismo clasifica las lluvias de acuerdo con su intensidad y los acumulados.

¿Qué estados tendrán lluvias muy fuertes HOY?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, este miércoles se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en ocho estados del país.

Las precipitaciones se concentrarán en determinadas regiones de cada entidad, por lo que el pronóstico no implica que la lluvia se presente de la misma manera en todo su territorio.

Los estados contemplados en esta categoría son:

Sonora: norte, centro y este.

norte, centro y este. Chihuahua: noroeste, oeste y suroeste.

noroeste, oeste y suroeste. Puebla: norte y sureste.

norte y sureste. Veracruz: norte, centro y sur.

norte, centro y sur. Oaxaca: norte y este.

norte y este. Chiapas: norte y este.

norte y este. Tabasco: oeste y sur.

oeste y sur. Yucatán: centro y este.

Las lluvias previstas en estas zonas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar acumulaciones de agua.

Durango también espera lluvias fuertes

El pronóstico meteorológico contempla un segundo grupo de entidades con chubascos y lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros.

Entre los estados incluidos se encuentra Durango, donde las precipitaciones se esperan principalmente en la región oeste. También se prevén lluvias en distintas zonas de Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo.

Estas son las zonas que señala el SMN:

Durango: oeste.

oeste. Sinaloa: centro.

centro. Jalisco: oeste y suroeste.

oeste y suroeste. Colima: distintas regiones del estado.

distintas regiones del estado. Michoacán: norte.

norte. Tamaulipas: sur.

sur. San Luis Potosí : este.

: este. Campeche: norte y suroeste.

norte y suroeste. Quintana Roo: norte, centro y sur.

¿Qué riesgos podrían generar las lluvias?

Además de los acumulados previstos, el reporte meteorológico advierte sobre posibles efectos asociados a las precipitaciones y al viento.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, así como generar encharcamientos e inundaciones en zonas donde el agua se acumule con facilidad.

Por su parte, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, lo que representa un riesgo para la población y puede ocasionar afectaciones en vialidades o espacios públicos.

¿La “tormenta negra” es una alerta oficial?

Aunque la expresión ha ganado presencia en México para describir jornadas con lluvias intensas, el término “tormenta negra” no forma parte de las categorías oficiales del SMN.

Su referencia proviene del sistema de advertencia conocido como “Black Rainstorm Warning”, utilizado en algunas regiones de Asia para alertar sobre precipitaciones extremas. En México, su uso suele relacionarse con lluvias de gran intensidad y posibles afectaciones en periodos cortos.