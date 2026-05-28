'Tormenta negra' llega a México: Estos estados tendrán intensas lluvias HOY 28 de mayo

Los días de lluvia en gran parte de México han estado presentes en los últimos días, además del calor que se genera en varias regiones del norte, centro y sur del territorio.

Sin embargo, un reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una "tormenta negra" se acerque hacia el país y provoque lluvias muy intensas en varios estados este jueves 28 de mayo.

De acuerdo al reporte, las precipitaciones podría ser de al menos 75 mm y de hasta 150 mm , por lo que los habitantes deberán tomar precauciones ante la posibilidad de este fenómeno.

El pronóstico general

Para este día, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical número 2, divergencia en altura, una línea seca, un frente frío fuera de temporada y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, orginarán lluvias fuertes a muy fuertes.

Las zonas con mayor alerta se encuentran en el noroeste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluso en el Valle de México y la península de Yucatán.

Además, la onda de calor persistirá principalmente en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por la Tormenta Negra?

De acuerdo al pronóstico del SMN y Meteored, las precipitaciones con gran intensidad se registrarán en estados como:

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Oaxaca

Veracruz

Quintana Roo

Aunque estas lluvias se mantendrán entre los 75 y 150 mm, hay otras zonas que tendrán lluvias que van de los 50 a los 0.1 mm, en donde se incluyen a estados como: Puebla, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Coahuila, Guanajuato y Querétaro.