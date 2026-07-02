Tormenta tropical ‘Douglas’ avanza por el Pacífico: ¿dónde se encuentra y hacia dónde va?

Avanza la temporada de lluvias, y con esta se acercan cada vez más ciclones tropicales que intensificarán estas condiciones en México. Este pasado miércoles 1 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre el desarrollo de la tormenta tropical “Douglas”, que esta semana avanzará por el océano Pacífico.

¿Cuál es la situación actual?

De acuerdo con el más reciente reporte del SMN, la tormenta tropical “Douglas” avanzaba hacia el nor-noroeste a 11 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h, características que le dan su categoría.

¿Dónde se encuentra y hacia dónde va?

El mismo reporte del SMN señala que este jueves 2 de julio la tormenta tropical “Douglas” se encontraba a unos mil 900 kilómetros hacia el oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su ubicación exacta, actualizada durante las primeras horas de este jueves, era a 18.0 latitud norte y 127.4 latitud oeste, con trayectoria hacia el nor-noroeste.

¿Llegará a México?

En su reporte extendido, el SMN indica que para este jueves el cuarto ciclón tropical en el Pacífico de esta temporada no tendrá efectos directos en México, debido a la distancia a la que se encuentra de territorio nacional, así como la trayectoria que tendrá en próximos días.

¿Cómo será su desarrollo?

Luego de que la zona de baja presión evolucionara a la tormenta tropical “Douglas”, el SMN no prevé que este aumente su intensidad, por lo que no pasaría a ser huracán.

Incluso, el pronóstico indica que en las próximas horas “Douglas” comenzará a debilitarse, hasta degradarse a depresión tropical alrededor del mediodía del viernes 3 de julio.

¿Cómo ver su trayectoria en tiempo real?

A pesar de que no se espera que “Douglas” se aproxime a territorio nacional, las condiciones que presenta pueden verse influenciadas por diversos factores, por lo que muchas personas buscan mantenerse al tanto de las actualizaciones del ciclón tropical.

Para esto, se puede verificar el estado de la tormenta tropical “Douglas” a través de sitios web como Windy o Zoom Earth, donde se actualizan las condiciones de los ciclones en tiempo real.

Donde además del desarrollo del ciclón tropical se puede observar la trayectoria que tendrá a lo largo de las siguientes horas.