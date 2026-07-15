Tormenta tropical ‘Elida’ se forma en el Pacífico, ¿llegará a costas mexicanas? Estos efectos tendría

A dos meses del inicio oficial de la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico, este 15 de julio el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la formación de la tormenta “Elida”, que se convierte en el quinto de estos sistemas del año. ¿Dónde se encuentra y cómo afectará a México?

Desde hace ya un par de días, la Conagua mantenía vigilancia sobre una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico esta misma semana.

Su desarrollo continuó a lo largo de los días siguientes, hasta que este miércoles 15 de julio durante las primeras horas, se informó que alcanzó condiciones para pasar a ser tormenta tropical.

¿Dónde se encuentra y cuáles son sus condiciones?

En su reporte actualizado la mañana de este miércoles, el SMN indicó que “Elida” se mantenía en una latitud norte de 15.4 y latitud oeste de 113.5.

El reporte indica que “Elida” mantiene vientos sostenidos de 75 km/h, con rachas que alcanzan hasta los 95 km/h.

¿Llegará a México?

El SMN señala que la distancia más cercana a tierra de “Elida” era a aproximadamente 915 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que no representaba un riesgo para territorio nacional.

Conforme avancen la semana, “Elida” seguirá sin representar un riesgo para México, por lo que no se prevé que ocasione efectos como lluvias o fuertes vientos en la costa del océano Pacífico.

¿Cuál será su trayectoria?

Se tiene previsto que conforme avancen las horas, “Elida” se dirija hacia el oeste, alejándose cada vez más de las costas mexicanas.

Además, se espera que este mismo viernes la tormenta tropical adquiera fuerza y evolucione hasta convertirse en huracán de categoría 1, para después comenzar a perder intensidad y regresar a tormenta.

¿Cómo verlo EN VIVO?

A pesar de que no se prevé que este sistema meteorológico ocasione efectos en territorio mexicano, es importante mantenerse informados sobre su trayectoria para prever cualquier cambio en la trayectoria o condiciones de “Elida”.

Para hacer esto, actualmente existen algunas plataformas digitales mediante las que es posible realizar el seguimiento en tiempo real de los sistemas meteorológicos.

Para poder ver en vivo la trayectoria de “Elida” se pueden usar los sitios web de Windy o Zoom Earth, donde además de la trayectoria en vivo y la proyección para los próximos días, se pueden observar condiciones como la intensidad de los vientos.