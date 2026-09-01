Tormenta ‘Marie’ en el Pacífico: ¿qué estados afectará? | Trayectoria HOY 1 de septiembre

Con el avance del mes de septiembre, avanza también la temporada de ciclones tropicales en México. Actualmente, en el océano Pacífico se desarrollaron de manera simultánea tres de estos fenómenos que avanzan al mismo tiempo, aunque condiciones distintas. El más reciente de estos es la tormenta “Marie”, que en próximas horas dejará lluvias, viento y alto oleja en algunos estados.

Desde mediados del pasado mes de mayo, inició de manera oficial la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico, aunque no fue sino hasta inicios de junio cuando se desarrolló el primero de estos fenómenos en la temporada, llevando el nombre de “Amanda”.

A partir de ese momento, comenzaron a desarrollarse más ciclones tropicales tanto en el Pacífico como en el Atlántico, adquiriendo mayor intensidad y frecuencia en las últimas semanas.

Tres ciclones simultáneos

Luego de varios meses con ciclones tropicales, aunque un poco más esporádicos, en las últimas semanas estos comenzaron a desarrollarse de manera más frecuente.

De esta manera, en los últimos días la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre el desarrollo de varios ciclones tropicales en el océano Pacífico.

Así pues, se desarrollaron los ciclones “Karina”, “Lowell” y el más reciente siendo “Marie”; en el caso de los primeros dos, lograron intensificarse y alcanzar la categoría de huracanes.

Sin embargo, la Conagua ha puesto mayor atención en las últimas horas en “Marie”, la más reciente tormenta tropical que se desarrolló este mismo martes 1 de septiembre.

Tormenta tropical “Marie” avanza en el Pacífico

De acuerdo con lo que ha pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 1 de septiembre la tormenta tropical “Marie” avanzará por el Pacífico, ubicándose actualmente a unos 645 kilómetros hacia el suroeste de Manzanillo, Colima.

El SMN indica además que las condiciones actuales de “Marie” son vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de hasta 95 km/h, lo que le da su condición de tormenta tropical.

Sin embargo, se prevé que en las próximas horas estas condiciones se intensifiquen, por lo que este miércoles 2 de septiembre alcanzaría la categoría de huracán 1.

¿Qué estados afectará?

El pronóstico del SMN indica que la circulación de “Marie” reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de que generará vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, y olas de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Además, no se descarta que, debido a la intensificación de “Marie”, estas condiciones podrían incrementar también en fuerza.

Trayectoria EN VIVO

Actualmente, “Marie” avanza por el Pacífico con un desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h, por lo que comenzará a retirarse de territorio nacional.

No obstante, debido a que diversos factores pueden modificar estas condiciones, algunas personas optan por mantener un monitoreo constante de la trayectoria de los ciclones.

Para hacer esto, se pueden usar sitios web como Windy o Zoom Earth, donde es posible observar el comportamiento de estos sistemas en tiempo real.