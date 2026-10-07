Tormenta tropical ‘Simon’ se forma en el Pacífico y dejaría lluvias en Durango, ¿a partir de cuándo?

Apenas unas horas después de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) diera a conocer la formación de la depresión tropical Veinte-E, cerca de las 16:00 horas se confirmó que este sistema ya había pasado a ser la tormenta tropical “Simon”, que seguirá avanzando en próximos días e intensificándose, con la posibilidad de que genere lluvias en el estado de Durango.

Fue durante las primeras horas de este miércoles 7 de octubre cuando el SMN informó sobre la formación de la depresión tropical Veinte-E, luego de días en los que se había dado a conocer la vigilancia de una zona de baja presión.

Aunque se tenía pronosticado que la depresión tropical pasara a ser tormenta tropical cerca de las 18:00 horas de este miércoles, el SMN actualizó el estado del sistema, que adquirió esta categoría antes de lo esperado.

Tormenta tropical “Simon” avanza por el Pacífico

La tormenta tropical “Simon”, que se convierte en el ciclón número 18 de la temporada en el océano Pacífico, avanzará en próximos días muy cerca de la costa mexicana, e incluso se tiene previsto que toque tierra este fin de semana.

En su más reciente reporte, el SMN indica que “Simon” se ubica en latitud norte 15.5 y longitud oeste 101.6, siendo la distancia al lugar más cercano en México a 285 kilómetros hacia el sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 485 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

“Simon” avanza hacia el oeste-noroeste, a 300 grados, y con una velocidad de 13 km/h, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

La tormenta tropical avanzará en paralelo a la costa mexicana en próximos días, hasta tocar tierra en Jalisco, entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.

¿Causará lluvias en Durango?

Debido a la trayectoria actual prevista para “Simon” se prevé que se acerque a la costa de Sinaloa, e incluso vuelva a tocar tierra al norte de Mazatlán, a inicios de la próxima semana, y debido a la cercanía con el estado de Durango, algo de nubosidad acompañada de lluvias llegarían a la entidad.

Sería para el lunes 12 de octubre cerca del mediodía cuando “Simon” se encuentre en esta zona de Sinaloa, por lo que no se descarta que para entonces se tengan pronósticos de lluvias en varias zonas de Durango, incluida la capital del estado.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la intensidad que podrían tener las lluvias y a qué zonas exactas de Durango llegarían, y debido a la posibilidad de un cambio en trayectoria, autoridades meteorológicas sugieren mantenerse atentos a las actualizaciones de “Simon”.