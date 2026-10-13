Tormenta tropical ‘Trudy’ se forma en el Pacífico, ¿qué tan cerca está de la costa mexicana?

Aunque el huracán “Simón” continúa avanzando cerca de la costa de México por el océano Pacífico, este martes 13 de octubre se formó un nuevo sistema, la tormenta tropical “Trudy” que avanzará en próximos días hacia territorio mexicano.

Desde el pasado mes de junio, tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), comenzaron a desarrollarse ciclones tropicales tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico; sin embargo, en las últimas semanas estos se han intensificado tanto en frecuencia como en fuerza, así como en proximidad a territorio nacional.

Desde hace aproximadamente una semana el huracán “Simón” ha avanzado por el océano Pacífico, y dejado a su paso efectos como lluvias de diversa intensidad en varios estados.

Si bien, “Simón” ha perdido fuerza y ahora avanza como huracán de categoría 1, un nuevo sistema se desarrolló este martes 13 de octubre en el Pacífico, la tormenta tropical “Trudy” que amenaza con adquirir fuerza e incluso pasar a ser huracán de categoría 4.

Situación actual de “Trudy”

En el más reciente reporte meteorológico, el SMN señala que la tormenta tropical “Trudy” se formó al sur de las costas del Pacífico Sur Mexicano, ubicándose actualmente en latitud norte 9.8 y longitud oeste 96.5.

Aunque apenas se desarrolló, la tormenta tropical actualmente avanza hacia el noroeste, a 305 grados, con una velocidad de 17 km/h.

Actualmente, el lugar más cercano a la costa mexicano es a 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco Guerrero, presentando vientos máximos sostenidos de 55 km/h, con ráfagas de hasta 75 km/h.

¿Cuánto se intensificaría?

Aunque apenas cerca del mediodía se formó la depresión tropical 21-E que luego pasó a ser la tormenta “Trudy” cerca de las 15:00 horas, el SMN ya ha dado a conocer que en próximos días el sistema se intensificará e incluso alcanzaría la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson.

Se prevé que este próximo miércoles 14 de octubre “Trudy” pase a ser huracán de categoría 1 mientras se acerca a la costa de México, mientras que para el jueves 15 de octubre alcanzaría la categoría 3.

Sin embargo, hasta el más reciente pronóstico, se prevé que “Trudy” alcance su punto máximo para el viernes 16 de octubre, cuando llegue a ser huracán de categoría 4 y se encuentre a unos 340 kilómetros de Técpan de Galeana, Guerrero.

¿Llegará a tierra?

Aunque hasta el momento no se tiene previsto que “Trudy” ingrese a territorio nacional, sí se acercará a la costa de Michoacán y Jalisco, por lo que se espera que en próximos días se generen lluvias de importancia en estas zonas.