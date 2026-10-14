Tormenta tropical ‘Trudy’ y huracán ‘Simón’: ¿dónde habrá lluvias torrenciales HOY 14 de octubre?

En las últimas horas, autoridades meteorológicas han emitido una alerta debido al avance simultáneo de la tormenta tropical “Trudy” y el huracán “Simón”, que se prevé sigan provocando algunos cambios en el clima de algunos estados de México, en especial los de la zona costera. ¿Qué entidades mantienen vigente el pronóstico de lluvias intensas este miércoles? Esto indica el pronóstico.

Este pasado martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre el desarrollo de la tormenta tropical “Trudy”, que se convirtió en el ciclón número 19 del Pacífico en lo que va de la temporada actual.

Sin embargo, de manera simultánea aún avanza por el Pacífico el huracán “Simón” que desde hace alrededor de una semana se desarrolló, con amenaza de llegar a territorio nacional el fin de semana, aunque después se modificó su trayectoria.

Debido a la presencia de ambos ciclones tropicales, y sobre todo por la aproximación de “Trudy” a la costa mexicana, el SMN emitió una alerta por precipitaciones fuertes en algunos estados, durante esta semana.

¿Qué estados tendrán fuertes lluvias HOY?

Empezando por el huracán “Simón”, a pesar de que se encuentra más alejado de la costa de México, el SMN prevé que para este miércoles continúe reforzando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el occidente del país, aunque no existe un pronóstico específico para alguno de los estados.

En cuanto a la tormenta tropical “Trudy”, el reporte del SMN indica que debido a su ubicación e intensidad reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste de México, aunque tampoco se especifican los estados.

Sin embargo, aunque estos dos sistemas no causarán mayores lluvias en el país, para este miércoles 14 de octubre por la tarde sí se mantiene el pronóstico de que se generen lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, específicamente en algunas zonas de Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Además, los estados de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas, prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, el resto de este miércoles.

Se prevé que las condiciones lluviosas se intensifiquen aún más durante el resto de la semana, pues incluso podrían pasar a ser torrenciales en algunas entidades.