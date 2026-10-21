Tormenta tropical ‘Vance’ se forma en el Pacífico: ¿qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

A pesar del reciente paso del huracán “Trudy” por el océano Pacífico, este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de “Vance”, el ciclón tropical número 20 en esta región en la actual temporada. Se prevé que en próximos días la actual tormenta tropical avance y se aproxime a territorio nacional, ¿qué estados tendrá lluvias fuertes?

Luego de varios meses con ciclones tropicales tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, con una temporada que comenzó en junio, este miércoles se desarrolló la tormenta tropical “Vance”, que actualmente presenta la categoría de tormenta tropical, aunque en próximos días podría pasar a ser huracán.

Tal como había dado a conocer el SMN, desde hace unos días comenzaron a vigilar una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur del océano Pacífico, cerca de territorio nacional.

Para este miércoles, luego de la formación de la depresión tropical 22-E, el SMN informó sobre el desarrollo a tormenta tropical de “Vance”, cuyo centro se localiza al sur de las costas de Guerrero.

¿Cómo se encuentra actualmente “Vance”?

En el más reciente reporte del SMN, de las 15:00 horas de este miércoles, indica que el centro de “Vance” se encontraba en latitud norte 9.4 y en longitud oeste 99.8, con un desplazamiento hacia el oeste, a 295 grados, con una velocidad de 11 km/h.

“Vance” presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con ráfagas de hasta 85 km/h, condiciones que le dan su clasificación como tormenta tropical.

Sobre la distancia al lugar más cercano de “Vance”, se ubica a unos 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a unos mil 170 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Estados que tendrán las lluvias más fuertes

Debido a la distancia y categoría que “Vance” tiene, actualmente el sistema no genera efectos en el país.

Sin embargo, se prevé que conforme avance la semana “Vance” adquiera fuerza hasta pasar a ser huracán de categoría 3, alrededor del sábado, mientras se aproxima más hacia el sur de México.

Por este motivo, el SMN indica que entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre “Vance” se desplazará lentamente al sur de las costas de Michoacán y Colima, y su circulación causará lluvias fuertes en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde además se registrarán rachas de viento fuertes y oleaje elevado en la costa.

Debido a que las condiciones de “Vance” pueden modificarse debido a distintos factores, autoridades sugieren mantenerse atentos a cualquier actualización que el ciclón pueda tener.