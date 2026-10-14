Tormenta ‘Trudy’ se convertiría en huracán este mismo miércoles, ¿qué tan cerca está de la costa?

La tormenta tropical “Trudy” comienza a adquirir fuerza mientras continúa avanzando por el océano Pacífico, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en el lapso de las próximas horas podría pasar a convertirse en huracán de categoría 1, aunque se prevé que tomé más fuerza y alcance hasta la categoría 4 en la semana.

Este pasado martes 13 de octubre, el SMN informó sobre la formación de la tormenta tropical “Trudy”, que se convirtió en el ciclón número 19 de la temporada en el océano Pacífico, advirtiendo que el sistema adquiriría fuerza rápidamente y se acercaría a la costa mexicana.

Para este miércoles 14 de octubre, el SMN advirtió que “Trudy” comenzaría a reforzar la probabilidad de lluvias en algunas zonas del país, y que en próximos días estas condiciones se intensificarían aún más conforme el ciclón suba de clasificación y se acerque más a territorio nacional.

“Trudy” sería huracán hoy mismo

Aunque “Trudy” apenas se formó como tormenta tropical este pasado martes, el SMN advirtió que sería este mismo miércoles cuando adquiriera fuerza y pasara a ser huracán de categoría 1.

De acuerdo con el pronóstico extendido a las próximas horas, se prevé que “Trudy” pase a ser huracán de categoría 1 antes de la medianoche de este mismo miércoles 14 de octubre, momento en que se encontrará cerca del estado de Guerrero, aún al sur del Pacífico mexicano.

Para el momento en que “Trudy” pase a ser huracán de categoría 1, el sistema se encontrará a unos 490 kilómetros hacia el sur de Acapulco, Guerrero, y a unos 515 kilómetros al suroeste de Lagunas de Chacahua, en el mismo estado.

¿Cómo se encuentra actualmente “Trudy”?

A unas horas de que “Trudy” pase a ser huracán de categoría 1, el ciclón actualmente se encuentra aproximadamente en latitud norte 19.2 y longitud oeste de 100.0, avanzando hacia el oeste-noroeste a 300 grados, con una velocidad de 15 km/h.

El SMN señala que la tormenta tropical “Trudy” presenta vientos máximos sostenidos de hasta 100 km/h, con rachas de hasta 120 km/h, lo que le da su categoría actual como tormenta tropical.

En cuanto a su ubicación, la distancia al lugar más cercano en tierra de “Trudy” es a unos 540 kilómetros al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, y a unos 555 kilómetros al sur de Acapulco, por lo que aún se encuentra a distancia considerable de la costa.

Sin embargo, de acuerdo con su trayectoria actual, “Trudy” estaría más cerca de territorio nacional para este fin de semana, cuando se encuentre a unos 85 kilómetros de la costa de Jalisco.

Autoridades meteorológicas mantienen la alerta debido a los posibles efectos que el ciclón tendría en algunos estados.