Torreón: Nuevo intento de despojo de terreno en Prolongación Los Nogales

Habitantes del fraccionamiento Prolongación Los Nogales, al noroeste de Torreón, denuncian un nuevo intento de despojo de un vasto terreno ubicado en la parte posterior de la escuela primaria "Raúl Isidro Burgos", entre la avenida Cerezos, las calles Práxedis Guerrero, Halcones y la calzada Río Nazas. Una constructora pretende edificar departamentos sobre el área verde vecinal. Desde 1994 cuentan los colonos con autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para establecer allí obras de beneficio social para este importante sector poblacional. Informan que a mediados de septiembre observaron camiones de volteo cargados con grava y arena en el lugar y han aparecido incluso rótulos de "propiedad privada". La intención es, según escuchan de los particulares, cercar el predio y cerrarlo con un portón; privatizarlo. Solicitan la presencia de la Dirección de Urbanismo del Municipio para que analice la legalidad del proyecto e informe si existen permisos autorizados y garantice la conservación de las áreas verdes municipales.

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, conoce la situación del terreno porque en 2022, siendo gobernador de Coahuila, los vecinos solicitaron su apoyo para la construcción allí de obras de beneficio social, de preferencia canchas deportivas, áreas verdes, un centro de cuidado infantil o una casa de día para asistencia de adultos mayores.

Tiene el predio como vecinas las colonias Villa Jacarandas, Jacarandas, Río 2000, El Roble I y II, El Tajito, Las Alamedas y Leandro Rovirosa Wade.

En el origen, fue una fracción de terreno federal, dada la cercanía del lecho del río Nazas. Aparece en documentos cartográficos en la orilla derecha del canal -de Sacramento- LAT 3+500 al kilómetro

Los habitantes de Prolongación Los Nogales tienen en su poder el documento que contiene la autorización federal expedida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 1994 con el fin de que se establecieran en el terreno obras de beneficio social para este importante sector poblacional.

Sólo una parte de la fracción cedida ha sido utilizada para este fin, protegida por los vecinos.

Dice el oficio B00.712.2 de la Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua en la Región Lagunera, fechado el 7 de abril de 1994, firmado por el entonces gerente. José Manuel Ramírez Robles, lo siguiente.

"De acuerdo a la visita de inspección realizada por personal de la subgerencia de Administración del Agua, se encontró que no existe inconveniente alguno en autorizar el aprovechamiento de la franja de terreno solicitado única y exclusivamente con fines de áreas verdes y canchas deportivas, las cuales deberán ser proyectadas en forma longitudinal al sentido de la corriente del canal lateral 3+500 del canal principal Sacramento, así mismo, deberán respetar una franja de 20.0 metros contados a partir del centro del canal hacia la margen derecha; dicha franja deberá quedar libre de cualquier obstáculo que interfiera con los trabajos de mantenimiento y conservación de la mencionada obra hidráulica, en el entendido de que esta autorización es en beneficio de los habitantes de las mencionadas colonias."

Al final, el oficio de la Conagua, que presenta sello institucional al margen, precisa: "Se hace la aclaración que de hacer uso diferente al autorizado, este permiso será cancelado y se aplicarán las sanciones administrativas a que se hagan acreedores conforme a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento."

Estos terrenos eran pozos, que los vecinos ya con la autorización de Conagua, se dieron a la tarea de taparlos, porque eran foco de infección, donde los carromateros iban a tirar escombros; lugar además de drogadicción.

Con ayuda del gobierno en turno y la cooperación vecinal, los colonos contrataron máquinas y taparon los pozos, rehabilitando el área.

Hicieron luego gestoría a fin de que les donaran árboles y comenzaron a plantarlos porque esa colonia se quedó sin áreas verdes, sólo escuelas construyeron.

El gobierno de Coahuila autorizó la construcción de una plaza en el terreno durante la administración de Rogelio Montemayor Seguy, con planos, pero no se realizó.

Se construyó, sin embargo, años después, una plaza y una cancha de usos múltiples, con apoyo del gobierno coahuilense, durante la administración de Rubén Moreira Valdés, quien la inauguró.

En 2022, en solicitud entregada el 24 de enero al presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González - primer periodo de gobierno-, y al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, los vecinos mencionaron que particulares ajenos a estas colonias han pretendido despojar de este vasto terreno a los habitantes de este lugar.

Por lo cual, solicitaron su intervención mediante obras sociales que demandan los colonos, "que serían de gran beneficio para la ciudadanía torreonense, especialmente para las colonias mencionadas.

En el escrito, firmado por el comité en pro de una colonia limpia, acompañado de innumerables rúbricas vecinales, fotos, planos y el documento de autorización expedido por la Conagua en 1994, pidieron al entonces gobernador Riquelme "su apoyo para recuperar el espacio alterno a nuestro parque, mismo que sirve de esparcimiento para las familias del sector".

En aquella ocasión, informaron que "durante los últimos días de la administración anterior llegaron de forma repentina a limpiar el espacio y ponerle "propiedad privada"'

Coincidentemente, agregaron, "ocurre cuando los espacios que personal de la administración pasada autorizó financiar en la rivera del canal frente a Palmas San Isidro, y por último llegó al espacio de nuestro sector"

Ahora, en septiembre de 2026, una nueva amenaza se cierne sobre este vasto terreno de Prolongación Los Nogales

Como en las otras ocasiones, los vecinos unidos denuncian y están dispuestos a defenderlo.

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