Tour de Francia: ¡Histórico! Isaac del Toro 'amarra' el tercer lugar en el podio

Isaac del Toro está a una jornada de concretar una actuación histórica para el ciclismo mexicano. El corredor del UAE Team Emirates-XRG fortaleció su tercer lugar en la clasificación general del Tour de Francia 2026 después de resistir la etapa 20 y ampliar su ventaja sobre Paul Seixas , su principal perseguidor en la lucha por subir al podio.

Del Toro no solamente soportó la exigencia, sino que atacó en el momento clave y dejó atrás al francés, con lo que prácticamente aseguró su presencia entre los tres mejores de la competencia.

Del Toro responde en la etapa decisiva

El mexicano comenzó la jornada con apenas 24 segundos de ventaja sobre Seixas, diferencia que mantenía abierta la disputa por el tercer puesto. Sin embargo, Del Toro aprovechó las rampas del Col de la Sarenne, último puerto puntuable del recorrido, para acelerar y separarse de su rival directo.

Seixas ya no logró recuperar el contacto y terminó cediendo un minuto con 50 segundos en la meta . Con ese resultado, Del Toro quedó ubicado a nueve minutos y 42 segundos del líder Tadej Pogačar, mientras que el francés cayó al cuarto sitio, a 11 minutos y 56 segundos del esloveno.

La diferencia construida durante la etapa 20 deja virtualmente definido el podio antes del recorrido final rumbo a París, jornada tradicionalmente destinada a la celebración del campeón y a la disputa entre velocistas.

Pogačar trabaja para proteger al mexicano

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue el trabajo realizado por Tadej Pogačar en favor de su compañero. El líder del Tour permaneció junto a Del Toro durante buena parte del recorrido y colaboró para sostener el ritmo después del ataque sobre Seixas.

El esloveno renunció a perseguir otro triunfo parcial y asumió funciones de apoyo para proteger la posición del mexicano. Esa estrategia permitió al UAE Team Emirates-XRG mantener dos corredores dentro de los tres primeros lugares de la clasificación general.

A un paso de consumar una actuación histórica

La etapa final se disputará este domingo 26 de julio con llegada en los Campos Elíseos. Salvo algún contratiempo extraordinario, Del Toro terminará en la tercera posición y cerrará una participación sobresaliente en la ronda francesa.

Con solo 22 años, Del Toro está a punto de consolidar uno de los resultados más importantes para un ciclista mexicano en una gran vuelta. Después de superar la última batalla en Alpe d’Huez, París aparece como el escenario en el que podrá confirmar oficialmente su lugar entre los tres mejores del Tour de Francia 2026.