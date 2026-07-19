Tour de Francia: Isaac del Toro sufre ligero accidente pero logra subir al podio en la Etapa 15

Isaac del Toro continúa escribiendo una página dorada para el ciclismo mexicano. El joven pedalista del UAE Team Emirates-XRG firmó una sobresaliente actuación en la exigente etapa 15 del Tour de Francia 2026, donde cruzó la meta en la tercera posición.

Un mexicano que no deja de sorprender

El desempeño de Isaac del Toro volvió a colocarlo entre los nombres más destacados del día. Lejos de dejarse afectar por el incidente sufrido en el recorrido, el mexicano respondió con un ataque sólido en los ascensos finales y terminó acompañando en el podio de la etapa a los grandes favoritos de la competencia.

Su tercer lugar no solo confirmó el excelente momento deportivo que atraviesa, sino que también tuvo un impacto directo en la clasificación general. Gracias al tiempo recuperado frente a varios de sus rivales, Del Toro ascendió al tercer puesto absoluto del Tour y recuperó el maillot blanco, distintivo que reconoce al mejor ciclista joven de la competencia.

Pese a sufrir una caída durante el desarrollo de la jornada, Del Toro mostró carácter, serenidad y una impresionante capacidad de recuperación para volver al grupo de los protagonistas y mantenerse en la pelea por los puestos de honor.

La montaña cambia el panorama del Tour

La etapa también modificó de manera importante la lucha por el Tour de Francia. La jornada estuvo marcada por el abandono de Jonas Vingegaard, quien sufrió una fuerte caída que lo obligó a retirarse de la competencia, situación que abrió todavía más la disputa por los lugares del podio en París.

Este movimiento permitió que ciclista como Del Toro dieran un importante salto en la clasificación.

El maillot blanco vuelve a manos de Del Toro

Otro de los grandes premios para el mexicano fue recuperar el maillot blanco, una prenda reservada para el mejor pedalista menor de 26 años del Tour de Francia. Del Toro volvió a superar a sus principales rivales en esta clasificación tras sacar una diferencia considerable durante la etapa alpina .

El mexicano había cedido momentáneamente ese liderato entre los jóvenes, pero su destacada actuación en la montaña le permitió recuperarlo y reforzar su candidatura para cerrar la competencia como uno de los grandes protagonistas de esta edición del Tour.

Con varias etapas todavía por disputarse, Isaac del Toro mantiene vivas sus aspiraciones de finalizar entre los mejores de la clasificación general, mientras continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional y el principal referente mexicano de este deporte.