Trabajador cae de escalera en restaurante de Durango que se incendió esta semana

Un hombre resultó lesionado durante la tarde del viernes 16 de octubre, luego de caer de una escalera de aproximadamente tres metros de altura mientras realizaba diversos trabajos en un restaurante ubicado en la colonia Nueva Vizcaya, de la ciudad de Durango, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

El accidente laboral se registró aproximadamente a las 14:00 horas, en un establecimiento denominado Roy's, ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar, donde el trabajador sufrió una caída mientras desempeñaba sus actividades.

El lesionado fue identificado como Juan Manuel "N", de quien no se precisó la edad, mismo que se encontraba realizando trabajos en el inmueble cuando, por causas que hasta el momento se desconocen, cayó desde una altura aproximada de tres metros.

Tras el accidente se solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio, por lo que elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), quienes acudieron al establecimiento para atender el reporte.

Al lugar también arribaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al trabajador y realizaron una evaluación inicial para determinar la gravedad de las lesiones que presentaba.

Debido a los golpes sufridos durante la caída, Juan Manuel fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica especializada, sin que hasta el momento se haya informado sobre su estado de salud o el tipo de lesiones que presentó.

Esta misma semana hubo un incendio ahí

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango controlaron un conato de incendio en la cocina del restaurante.

El incidente no dejó personas lesionadas ni requirió la evacuación del inmueble.

Al arribar al lugar, los bomberos identificaron fuego en etapa incipiente en el área de la parrilla, desde donde las llamas alcanzaron la campana de extracción. En esta estructura había acumulación de grasa, un factor relevante en el desarrollo de incendios en cocinas.

Debido a que el fuego todavía se encontraba en su fase inicial y no se había propagado de manera generalizada, los elementos realizaron una intervención inmediata y lograron extinguirlo en cuestión de segundos, evitando que alcanzara otras áreas del establecimiento.