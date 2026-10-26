Trabajador cae de siete metros de altura en Tayoltita; recibe auxilio de policías y personal de salud

Un trabajador de la empresa Terrabridge sufrió un accidente laboral al caer de una altura de siete metros en la localidad de Tayoltita, municipio de San Dimas, Durango, por lo que requirió ayuda de policías estatales y personal de salud.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública, el accidente ocurrió en el exterior de las instalaciones de la compañía, sin que se precisara qué actividad realizaba el empleado al momento de la caída.

Elementos de la Policía Estatal auxiliaron al trabajador mientras llegaba personal del Centro de Salud de la comunidad para brindarle atención médica.

En las fotografías compartidas sobre el incidente, se observa al hombre junto a una pendiente rocosa cubierta parcialmente con malla metálica, donde varias personas y agentes participan en las maniobras para ayudarlo.

Otras imágenes muestran al trabajador recostado sobre el suelo, todavía con un arnés colocado, y posteriormente sobre una camilla, al momento de ser ingresado a una ambulancia.

El reporte no detalla las circunstancias que provocaron la caída ni el punto desde el cual se precipitó el empleado.

Tampoco se dieron a conocer su nombre, edad o las lesiones que presentó. Su estado de salud y el lugar al que fue trasladado para continuar con su atención no fueron precisados en la información difundida.