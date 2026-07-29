Trabajador muere mientras realizaba labores de poda en el Parque Industrial

Un trabajador perdió la vida la tarde de este martes tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba trabajos de poda en una empresa ubicada en el Parque Industrial de Gómez Palacio. La Fiscalía General del Estado de Durango ya investiga las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:30 horas a través del sistema C4, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y a personal ministerial hasta la empresa Linamar, localizada sobre el bulevar México, donde confirmaron el fallecimiento de un hombre identificado como Adrián Rocha Silva, de 52 años de edad , con domicilio en la localidad Carlos Real, municipio de Lerdo.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 13:30 horas, cuando el trabajador realizaba labores de poda de palmas en el área de descanso del módulo 3 de la planta.

Las primeras investigaciones indican que el hombre se encontraba a una altura aproximada de 4.5 metros cuando quedó prensado entre el abundante follaje de las hojas de las palmas, situación que le impidió liberarse por sus propios medios.

A pesar de que pidió ayuda, perdió la vida en el lugar.

Su compañero de trabajo, identificado como Óscar Daniel, de 34 años, logró rescatar el cuerpo y de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades y de los servicios de emergencia, quienes al arribar únicamente confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Vicefiscalía Región Laguna realizaron el procesamiento de la escena y el Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado de Durango integró la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las condiciones en que ocurrió el accidente, mientras que también se dará parte a las instancias competentes en materia de seguridad laboral para el seguimiento del caso.