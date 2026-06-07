Trabajador muere tras desplomarse en clínica donde sería atendido; ocurrió en Gómez Palacio

Un hombre perdió la vida la noche de este sábado luego de sufrir un malestar repentino mientras realizaba labores de mantenimiento en una empresa ubicada en el municipio de Gómez Palacio.

La persona fallecida fue identificada como Ricardo Alonso Jabalera Manrriques, de 37 años de edad , originario de Parral, Chihuahua, quien de acuerdo con los primeros reportes, no presentaba lesiones visibles en su superficie corporal.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:00 horas en la empresa Cemix, localizada en el ejido Las Américas, donde el trabajador se encontraba reparando un tractocamión cuando comenzó a sentirse mal de manera repentina.

Ante la situación, un compañero de trabajo identificado como Pablo Alejandro decidió trasladarlo de inmediato a la Unidad Médica Número 24, ubicada en el ejido El Siete, para que recibiera atención médica.

Sin embargo, al arribar al centro de salud, el hombre alcanzó a caminar algunos pasos antes de perder el conocimiento cuando era movilizado en una silla de ruedas cerca del acceso principal.

Personal médico y socorristas fueron alertados de la emergencia, por lo que acudieron a brindarle atención; no obstante, al ser valorado se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y autoridades ministeriales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.