Trabajador muere tras recibir descarga eléctrica mientras cambiaba cableado en Gómez Palacio

Un trabajador perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en un poste de la Comisión Federal de Electricidad, en Gómez Palacio.

El fallecido fue identificado como Fernando Aguirre Vázquez, de 33 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido Pedriceña, perteneciente al municipio de Cuencamé, Durango.

De acuerdo con la información recopilada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas del lunes 31 de agosto, sobre la calle Nayarit y Poniente, en la colonia Fidel Velázquez.

Fernando se encontraba trabajando para una empresa dedicada a construcciones y electrificaciones y, según los primeros datos, realizaba el cambio de cableado eléctrico en un poste cuando accidentalmente tuvo contacto con líneas de alta tensión.

Sus compañeros acudieron de inmediato en su auxilio y lo trasladaron a bordo de una camioneta de la marca Toyota, línea Hilux, hasta la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Gómez Palacio.

Pese al traslado y los esfuerzos por auxiliarlo, el trabajador perdió la vida. Cerca de las 12:30 horas se notificó a las autoridades sobre el fallecimiento, por lo que personal investigador acudió al hospital para tomar conocimiento.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las condiciones en las que ocurrió el accidente laboral y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte del trabajador.