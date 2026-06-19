Trabajador pierde un brazo al sufrir accidente con una revolvedora en la ciudad de Durango

Un hombre resultó gravemente lesionado la tarde de este jueves tras sufrir un accidente laboral que le provocó la amputación de su brazo izquierdo, por lo que fue trasladado de emergencia a l Hospital General de Zona del IMSS en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Luis Enrique de la Torre Sosa, de 30 años de edad, quien ingresó al área de urgencias alrededor de las 18:30 horas a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador sufrió el accidente mientras realizaba sus labores y, presuntamente, su extremidad quedó atrapada en una revolvedora , ocasionándole la amputación del brazo izquierdo.