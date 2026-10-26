Trabajadores de AMD perforan tubería de gas natural; evacúan Soriana Jardines | VIDEO

Una fuga de gas natural provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de un centro comercial, durante la mañana de este lunes 26 de octubre, luego de que trabajadores de Aguas del Municipio de Durango (AMD) perforaran accidentalmente una tubería en el fraccionamiento Jardines de Durango.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 horas, sobre la calle Magnolias, a un costado del centro comercial Soriana Jardines, donde personal del organismo municipal realizaba trabajos y, aparentemente por falta de precaución, ocasionó daños en una línea de conducción de gas natural.

Fueron los propios trabajadores de AMD quienes, al percatarse de la perforación y la fuga de combustible, realizaron una llamada al número de emergencias 911, solicitando la intervención de los cuerpos de auxilio para evitar una situación de mayor riesgo.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil de Durango, quienes comenzaron con las labores de control de la escena, estableciendo medidas de seguridad en los alrededores de la tubería dañada, mientras se realizaban las maniobras necesarias para contener la fuga.

Debido a la cercanía del punto afectado con el establecimiento comercial, se determinó evacuar de manera preventiva las instalaciones de Soriana Jardines, con la finalidad de proteger tanto a trabajadores como a clientes, mientras los cuerpos de emergencia continuaban con las labores en el exterior.

La situación obligó a mantener las medidas de seguridad en el sector durante la atención del incidente, en tanto se trabajaba para eliminar el escape de gas natural y descartar riesgos para las personas que se encontraban en las inmediaciones del centro comercial.