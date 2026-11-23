Trabajadores del Cerro de Mercado llevan casi cuatro años sin recibir el pago por el trabajo que realizaron, por lo que enfrentan serias dificultades para el sostenimiento de sus familias.

Aarón Ramírez, quien fue el secretario general de la sección 42 del Sindicato Minero, compartió que ha sido un gran impacto para los trabajadores ya que, aunque cuentan con sentencias favorables, órdenes de ejecución y embargo, no se han acatado.

En entrevista para El Siglo de Durango, indicó que la mayoría de los afectados acumula entre 25 y 30 años de antigüedad, y ya agotaron las etapas legales.

“Ya tenemos sentencia, ya tenemos ejecución, ya dieron la orden de embargo, y ahí fue donde tenemos el problema, donde las autoridades corruptamente no están autorizando el embargo para que se nos pague nuestro dinero. Y pues la verdad, nosotros no exigimos más que lo que ya trabajamos. No les estamos pidiendo regalado nada, les estamos diciendo que, por favor, cumplan con la ley”, enfatizó.

Respecto a lo que ha significado permanecer cuatro años sin ingreso, compartió que la situación de los trabajadores varía, ya que los más jóvenes lograron conseguir otro empleo. Sin embargo, en casos como el suyo, ha sido más difícil.

“Yo cuando voy a algún trabajo, lo primero que preguntan es: ¿Cuántos años tienes? y ya les dice uno la edad y desde ahí ya no les interesa”, lamentó.

Esta situación lo ha orillado a aceptar empleos sin seguridad médica y con salarios bajos, para cubrir los gastos más básicos del hogar.