Trabajadores de Durango realizan paro de labores por falta de pago de su quincena

Trabajadores de la empresa Near Shore 4u (antes Atel) interrumpieron sus labores este martes como protesta por la falta de pago de su quincena.

Esta empresa se encuentra en el bulevar Domingo Arrieta y se dedica a la atención telefónica desde hace varios años en Durango, pero cambió de nombre.

No es la primera vez que esto ocurre, ya que trabajadores ya habían expuesto anteriormente, a través de las redes sociales, que en varias ocasiones se les ha pagado a destiempo, respecto a los días en los que está establecido en sus contratos que se les debe erogar la quincena, lo que representa complicaciones para poder costear las necesidades que tienen en sus familias.

Hasta ahora no se ha emitido alguna postura por parte de la empresa ni por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado.