Trabajadores de la SEED realizan paro y exigen salida de subdirectora de Secundarias Generales

Trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) realizaron un paro de brazos caídos para exigir la salida, al menos del área de Secundarias Generales, de la subdirectora Silvia Chairez Araiza, a quien señalan de generar conflictos constantes con el personal.

Arturo González, vocero de aproximadamente 30 trabajadores inconformes, explicó que solicitaron la intervención del titular de la SEED para atender la problemática. Sin embargo, aseguró que los empleados ya no están dispuestos a continuar laborando en la misma área mientras la funcionaria permanezca en el cargo.

Los manifestantes señalaron que la relación laboral se ha deteriorado debido a presuntos actos de hostigamiento y malos tratos. Afirmaron que con frecuencia reciben gritos y reclamos por parte de la subdirectora, incluso por situaciones relacionadas con la convivencia cotidiana entre compañeros.

“Tenemos 18 años con esta situación, pero en los últimos 10 se ha agravado. Ella presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción acusando a todo el personal de actos de corrupción y hostigamiento; sin embargo, tras las investigaciones correspondientes se determinó que no existían elementos que sustentaran esos señalamientos”, afirmó Arturo González.

Los trabajadores aseguraron que durante años evitaron presentar denuncias formales ante la Contraloría Interna de la SEED, atendiendo llamados de sus superiores a mantener la calma y privilegiar el diálogo. No obstante, señalaron que la situación se ha vuelto insostenible, por lo que decidieron interponer una queja formal y realizar la manifestación.

Asimismo, precisaron que el paro de brazos caídos se limitó al área de Secundarias Generales y que no bloquearon las instalaciones de la dependencia para evitar afectar el funcionamiento general de la Secretaría.

“No quisimos cerrar la Secretaría porque no queremos afectar su operación. Solo suspendimos actividades en nuestra área y no regresaremos a trabajar mientras ella continúe como subdirectora; queremos que sea reasignada a otra área”, expresó el vocero de los inconformes.