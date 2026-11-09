Trabajadores de Salud denuncian favoritismo en asignación de bases en Durango

Personal de contrato del sector Salud en La Laguna denunciaron presuntas irregularidades y favoritismo en la reciente asignación de bases laborales, al señalar que trabajadores con poca antigüedad fueron beneficiados , mientras que empleados con varios años de servicio quedaron fuera del proceso.

ENVÍAN MENSAJE AL GOBERNADOR

A través de una carta abierta dirigida al gobernador Esteban Villegas Villarreal y al secretario de Salud, Moisés Nájera Torres, trabajadores laguneros que solicitaron mantener el anonimato manifestaron su inconformidad por lo que calificaron como una entrega injusta de plazas, realizada el pasado viernes.

En el documento, el personal de contrato aseguró que existen trabajadores que llevan años desempeñando sus funciones, cubriendo dobles turnos y guardias adicionales sin recibir remuneración extra, debido a la falta de personal en las instituciones médicas.

Pese a estas condiciones y a su antigüedad, no fueron considerados en la asignación de bases, mientras que presuntamente se benefició a personas que recientemente ingresaron a trabajar y que, en algunos casos, ni siquiera se presentan a cumplir con sus responsabilidades.

Los inconformes también cuestionaron los criterios utilizados para distribuir las plazas y plantearon dudas sobre si el respaldo político y la participación en actividades partidistas tuvieron mayor peso que la experiencia, antigüedad y cumplimiento de las obligaciones laborales.

Además de la inconformidad laboral, denunciaron las condiciones en las que opera el sistema de salud, al asegurar que en algunos hospitales existe escasez de insumos básicos y deficiencias en la infraestructura, situación que, afirmaron, dificulta brindar una atención médica adecuada a los pacientes.

Ante esta situación, solicitaron al Gobierno del Estado transparencia en los criterios de asignación de las bases, justicia laboral para el personal con mayor antigüedad y auditorías a la administración de los hospitales.

Los trabajadores laguneros manifestaron que, pese a las condiciones laborales y las inconformidades, continuarán desempeñando sus funciones en la atención de los pacientes, pero advirtieron que no permanecerán en silencio ante lo que consideran abusos e irregularidades dentro del sector Salud.