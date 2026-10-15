Trabajadores del IMSS Durango rechazan propuesta de aumento salarial

​Con 177 votos en contra frente a 33 a favor, los trabajadores del IMSS en Durango dijeron "no" al incremento del 6.8 por ciento que se pretende otorgarles.

​Tras una jornada de votaciones, poco después de las 11 de la noche, los trabajadores que mantenían un plantón afuera de la sede sindical sobre la calle Fanny Anitua, señalaron que la base trabajadora en Durango demostró —no solo con la marcha del martes, sino con su negativa a la propuesta nacional— que está en contra de las decisiones de su dirigencia sindical.

​Asimismo, denunciaron que la participación fue baja debido a que los módulos de votación se instalaron en lugares de difícil acceso, en un intento por obstaculizar el voto de los trabajadores.