Trabajadores que están en la informalidad ganan hasta 15% menos

La informalidad es un lastre para el desarrollo económico ya que los negocios que operan bajo esta condición no aportan en la misma proporción que los formales, además de que no se observa que las autoridades realmente estén combatiendo esta problemática.

“Que para un negocio tengas que presentar una infinidad de documentos, excepto el alta en Hacienda, la Federación tampoco ha buscado meter a un mecanismo donde poco a poco la informalidad vaya contribuyendo. En fin, la realidad es que ninguna de las autoridades ha querido apoyar el combate a la informalidad”, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez.

Ante ello, dijo que se percibe que para muchos es más atractivo estar en la informalidad. “Parecería, porque aparte te molestan menos. Nosotros que estamos registrados debidamente, que pagamos nuestros impuestos, tenemos revisiones constantes, tenemos auditorías y estas personas la realidad es que van por la libre, por ello es que muchas personas no están conformes con la situación”, indicó.

En desventaja

Además de que los trabajadores que están en la informalidad no pueden acceder a prestaciones, también ganan menos, por lo que el presidente del CCE no se explica por qué no reclaman sus derechos.

“Es un fenómeno extraño porque nosotros que tenemos empleados, la verdad es que cualquier detalle es motivo para poderse quejar y para exigir sus derechos; y en la informalidad creo pareciera que esto no sucede, no sé cómo le hacen los patrones del sector informal para poder tener a los trabajadores contentos porque la realidad es que exigen actualmente sus derechos”, comentó.

Asimismo, se trata de empleos eventuales, por lo que los trabajadores están en la incertidumbre y ganando menos. “Son trabajos muy eventuales donde quizás cada semana, cada mes tengan algo de trabajo, pero no entran en un esquema de seguridad para sus familias, no tanto con la seguridad social, sino la seguridad de tener un trabajo fijo (...) La verdad es que es más mal pagado en la informalidad que la propia formalidad. Estamos hablando alrededor de un 10, 15 por ciento y e insisto, no entiendo cómo las personas acceden a este tipo de trabajo sin beneficios y con sueldos más bajos”, lamentó.