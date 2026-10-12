'Trabajamos sin insumos y con sobrecarga': Protestan enfermeras del IMSS en Durango 

En concordancia con el movimiento que se mantiene a nivel nacional, personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS) en Durango alzó la voz para exigir salarios dignos, insumos suficientes y condiciones laborales justas, señalando que la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo han vuelto insostenible la atención en los hospitales.

​Laura Velasco y Dulce Quintero, enfermeras del instituto, expusieron que el personal se ve obligado a laborar al límite para no desatender a los derechohabientes. "Enfermería tiene que sacar el trabajo sin insumos; damos la cara a la gente y el paciente cree que somos nosotros los que no se los damos lo necesario", manifestaron, agregando que en reiteradas ocasiones terminan comprando de su propio bolsillo desde material básico de curación hasta sus propios uniformes, dado que la indumentaria que les proporcionan es de mala calidad.

Respecto al abastecimiento, las trabajadoras de la salud denunciaron que existe una simulación durante las inspecciones institucionales: "En Durango tenemos todo. Viene supervisión y nos dicen que hay de todo, pero es porque les avisan. Que hagan las supervisiones sin avisar para que vean la realidad", recriminaron, al tiempo que cuestionaron las posturas emitidas a nivel central por el titular del IMSS, Zoé Robledo.

​A la carencia de insumos se suma el déficit de personal y el colapso operativo. Una sola enfermera llega a atender hasta a 19 pacientes por turno, derivando en altos niveles de estrés laboral y desgaste físico.

En áreas críticas como cunero patológico, indicaron haber estado a cargo de hasta 10 o 12 recién nacidos de manera simultánea, situación que aseguraron se replica en todo el país.

​En materia laboral, mostraron su rotundo desacuerdo con la propuesta de incremento salarial, calificándola como un engaño.

"En dinero (el aumento) no son ni 200 pesos a la quincena. No estamos de acuerdo, se tiene que pelear por un aumento digno", sostuvieron. Asimismo, expresaron su incertidumbre sobre el futuro de sus Afores, señalando que año con año sufren recortes o ajustes sin que esto se traduzca en una mejora salarial.

​Por otra parte, recriminaron la ausencia de la representación gremial encabezada por Salomón Ramos, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en la entidad. Indicaron que han solicitado entablar un diálogo sin recibir respuesta alguna. "Nuestro líder sindical no ha salido a dar la cara para nada. Cuando fue a pedir el voto fue a Toco-Cirugía y dijo que quería recuperar el sindicato para los trabajadores", recordaron.

​Finalmente, reiteraron que, aun cuando no son una minoría, la naturaleza de su profesión les impide realizar paros totales o cerrar las puertas de las unidades médicas. Si bien un grupo pequeño se manifiesta, la gran mayoría permanece en sus puestos operando con lo mínimo para garantizar la salud de los pacientes.