Trabajos de presa Tunal II van al 17%

EL SIGLO DE DURANGO

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta un avance global del 17 por ciento en los trabajos de construcción de la presa Tunal II, una de las obras hídricas estratégicas catalogadas como prioritarias por el Gobierno Federal para garantizar el abastecimiento a largo plazo en la capital duranguense.

El proyecto está diseñado para captar y aprovechar los escurrimientos pluviales del río Tunal, lo que permitirá dotar de agua a cerca de 700 mil habitantes de la zona urbana de Durango.

El objetivo central de esta infraestructura -sumada a la planta potabilizadora Guadalupe Victoria, puesta en marcha el año pasado- es frenar el bombeo intensivo en los pozos profundos.