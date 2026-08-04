Tracto sucesivo

Comenzaron poco a poco, una nueva etapa de la historia, dijeron. Conferencia “mañanera”, suena bien, rendir cuentas. El presidente respondiendo a la prensa durante varias horas. Fórmula Goebbels: repetir mentiras hasta el infinito para volverlas realidad en la percepción. El eje: la explicación de todos nuestros males está en el pasado, pero nosotros somos distintos. Las simplificaciones como método que atrapa a una población que, por lo general, no le gusta complicarse la vida con la política. Perforar un pozo petrolero es como hacer un hoyito en la tierra. La corrupción se combate barriendo de arriba para abajo. Muchos mexicanos compraron esa versión.

Pocos imaginaron que, al interior del movimiento, había un pequeño grupo de corte staliniano. Pero allí están convirtiendo sus ideas en acciones. La nueva “escuela mexicana” y los libros de texto convertidos en manuales de adoctrinamiento. Notimex como agencia publicitaria de un gobierno, ya no como el órgano informativo del Estado. La CNDH, que por cierto ahora ya produce series de televisión sobre la oscuridad del pasado y la luz del presente, desfalleciendo con la renuncia del Consejo. Desde hace tres años la presidenta del organismo se gobierna sola. Radio Educación, con una larga historia, naufragando. El IMER, en particular su estación de música orquestal, ópera y una sana convicción pedagógica como “La otra versión” con Javier Platas, con grandes conductores como Terry Guerrero, Bonnie Perete, Juan Lara, Lucas Hernández y muchos más, viendo caer programas con tradición y peso, como el de Javier Garciadiego, el gran historiador y director de la Academia de la Historia. Quizá su interpretación molestaba. Después comentaristas en diarios -la mayoría de ellos opositores- cuyos espacios han ido desapareciendo. El gobernador de Oaxaca habla de una “lista negra” de periodistas.

Pero, eso sí, todas las mañanas desde el megáfono presidencial se hablaba de la ampliación de la libertad.

Después vino la apropiación del INE y del Tribunal Electoral que ha permitido irregularidades tan evidentes como las campañas adelantadas. Pero por el otro lado la Comisión de Quejas del INE le prohíbe al PRI la difusión de ideas en redes por ser supuestamente calumniosas. Y siguieron los golpes, casi imperceptibles como las granjas de bots que salían al unísono a atacar a periodistas y comentaristas. ¡Qué hubiera dado Stalin por un mecanismo así! Un efecto paralelo de la “mañanera”, fue el de ir desplazando espacios en los noticiarios para dominar con la nota del día que sale de Palacio. Los golpes a la diversidad continúan y ahora al INEHRM se le asignan trabajos educativos, de formación de cuadros, dirían los clásicos. La doctrina como arma. Con esa doctrina hicimos, para orgullo de nuestros gobernantes: desaparecer el Poder Judicial, únicos en el mundo. Ahora lo estamos pagando: inversiones que no llegan, otras que huyen. Si, es un modelo de los “duros” al interior de Morena que nadie detiene. La respuesta presidencial a Ortega por suspender elecciones fue invocar la autodeterminación, así se aplaste un derecho universal.

El apoyo internacional ayuda mucho. Conteo de periodistas muertos, desfase en las cifras oficiales de desaparecidos. Las mentiras afloran, en México no se produce fentanilo, dijo el expresidente. Aparecen decenas de laboratorios. Los hoyitos no funcionaron. Los trenes destruyen lo irreparable y tienen percances por la falta de planeación. Pero, por fin, la sociedad reacciona. “Artículo 19” lleva el caso mexicano a instancias internacionales. México ya también está en la Corte Penal Internacional. SPIN calcula en más de 100,000 las mentiras e imprecisiones en seis años en la “mañanera”. “Animal político” da 80 por día.

La novedad, los “Lineamientos” para los medios que amenazan a periodistas, comentaristas y medios de comunicación. Más claro, imposible.

Golpe de tracto sucesivo.