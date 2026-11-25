Un accidente vial registrado durante la tarde del martes en los accesos a la autopista Durango-Torreón, en el municipio de Guadalupe Victoria, derivó en la detención del conductor de un tractor agrícola y el aseguramiento de dos vehículos.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:00 horas, cuando Víctor Hugo, de 47 años de edad, vecino de la capital duranguense, circulaba por el libramiento de Guadalupe Victoria.

El automovilista conducía una camioneta de la marca Honda, modelo 2026, de color blanco, y se disponía a incorporarse a la autopista a través de los accesos conocidos como los caracoles.

De acuerdo con su declaración, al ingresar a dicha vialidad se encontró con un tractor que presuntamente circulaba en sentido contrario, con las luces apagadas y sin señalamientos que advirtieran sobre sus dimensiones.

Al intentar evitar una colisión con la maquinaria agrícola, la camioneta terminó por impactar a un perro que acompañaba al conductor del tractor, quien, según el testimonio del automovilista, se retiró por un camino de terracería conocido como Los Magueyes.

Elementos de la Policía Vial interceptaron al tractorista, identificado como Gilberto, de 21 años de edad, vecino de la localidad de Juan Aldama, quien conducía un tractor de la marca Ford, línea 5000, de color azul.

Tras tomar conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público recibió la puesta a disposición del tractorista, mientras que las dos unidades involucradas fueron aseguradas y trasladadas al corralón municipal.