Tráfico de pasajeros en aeropuerto de Durango crece 23.8 por ciento

Con una movilización promedio de mil 730 pasajeros diarios concluyó octubre en el Aeropuerto Internacional de Durango, cuyo tráfico acumulado durante los primeros 10 meses del año registra un crecimiento de 23.8 por ciento.

De acuerdo con el reporte mensual del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), el número de personas que entran y salen de Durango por vía aérea mantiene una tendencia al alza.

Durante octubre se movilizaron 53 mil 614 pasajeros en el aeropuerto local, cifra que representa un incremento de 16.6 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025.

La comparación mensual también refleja un crecimiento, pues el tráfico de pasajeros aumentó 4.2 por ciento respecto a septiembre (51 mil 414 viajeros), por lo que octubre registró una mayor movilidad aérea.

En el acumulado de enero a octubre, el aeropuerto de Durango registró 559 mil 658 pasajeros, entre quienes llegaron y salieron de la entidad. Esta cifra representa un crecimiento de 23.8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

En cuanto al destino de los viajeros, de cada 100 pasajeros movilizados durante octubre, 79 utilizaron vuelos hacia otros aeropuertos nacionales, mientras que los 21 restantes viajaron a destinos en Estados Unidos.