Tragedia en Gómez Palacio: tren embiste camioneta y deja a tres adolescentes sin vida

Tres adolescentes perdieron la vida la tarde del viernes luego de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por un tren cuando cruzaban las vías en las inmediaciones del ejido El Quemado, en el municipio de Gómez Palacio.

Las víctimas fueron identificadas con las iniciales L.F.M.C., de 15 años de edad y con domicilio en el ejido San Felipe; D.I.L.M., de 16 años; y C.H.V., de 15, estos dos últimos residentes del ejido El Compás.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas del viernes 28 de agosto, cuando los tres menores circulaban a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea F-150, de color azul, modelo 1997.

De acuerdo con la información recopilada, los adolescentes transitaban por el tramo que comunica al ejido El Quemado con la carretera Gómez Palacio-Gregorio García y se aproximaron a un cruce ferroviario.

Fue al momento de intentar incorporarse a dicha carretera cuando la camioneta atravesó las vías y, por causas que serán determinadas mediante las investigaciones, fue alcanzada por el tren.

Tras el fuerte impacto se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia; sin embargo, al arribar al sitio se confirmó que los tres adolescentes ya habían perdido la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

El reporte movilizó a las autoridades aproximadamente a las 13:15 horas y poco después personal investigador acudió al lugar para realizar las primeras diligencias, además de recabar información sobre la manera en que ocurrió el accidente ferroviario.

Finalmente, los cuerpos de los tres menores fueron trasladados para la práctica de los estudios correspondientes, mientras que las autoridades iniciaron la investigación para establecer con precisión las circunstancias de esta tragedia.