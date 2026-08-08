Tragedia en la sierra de Durango: niña de 10 años muere tras ser alcanzada por un rayo

Una menor de apenas 10 años de edad perdió la vida la tarde de este viernes luego de ser alcanzada por un rayo mientras se encontraba en el patio de una vivienda de la comunidad de El Palmito, en el municipio de San Dimas. La tragedia movilizó a cuerpos de emergencia e incluso al Escuadrón Aeromédico de Durango, aunque ya nada pudo hacerse para salvarle la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando la niña se encontraba en la casa de sus abuelos maternos. En ese momento, la menor se lavaba las manos en una tina con agua ubicada en el patio del domicilio, cuando un rayo la alcanzó de manera directa.

Familiares solicitaron auxilio de inmediato y se activó un operativo para trasladarla de urgencia a la ciudad de Durango. Ante la gravedad de la situación, se solicitó el apoyo del helicóptero del Escuadrón Aeromédico con la intención de llevarla al Hospital Materno Infantil.

Sin embargo, mientras la aeronave se dirigía a la zona serrana y posteriormente aterrizó para realizar el traslado, los rescatistas confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales, por lo que el operativo de evacuación médica fue suspendido.

La víctima fue identificada con las iniciales K.C.A., de 10 años de edad, quien, según el testimonio de su madre, Erika Yadira, falleció prácticamente de manera instantánea a consecuencia de la descarga eléctrica.

Tras confirmarse el deceso, la familia decidió trasladar el cuerpo hacia el poblado de Coyotes, en el municipio de Pueblo Nuevo, donde sería interceptado por elementos de la Policía Investigadora de Delitos para iniciar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo sería llevado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer oficialmente la causa del fallecimiento.