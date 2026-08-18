Trágica volcadura en la autopista Cuencamé-Gómez Palacio deja a un hombre y una mujer sin vida

Dos personas originarias de la ciudad de Durango perdieron la vida durante la madrugada de este martes, luego de que el automóvil en el que viajaban sufriera una volcadura sobre la autopista Cuencamé-Gómez Palacio.

Las víctimas fueron identificadas como Tomás González Larreta, de 51 años de edad, de ocupación comerciante, y Brenda Teresa Sarmiento Benítez, de 26 años, quienes tenían su domicilio en la capital duranguense.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 02:00 horas de este martes 18 de agosto, a la altura del kilómetro 117 de la citada autopista, en las inmediaciones del distribuidor vial Yerbanís, municipio de Peñón Blanco.

Tomás conducía un automóvil de la marca Chevrolet, línea Aveo, modelo 2023, color rojo y con placas del estado de Durango, mientras que Brenda viajaba como acompañante.

Según la información recopilada en el lugar, un testigo que circulaba por la misma carretera observó que el Aveo aparentemente viajaba a velocidad elevada y, en determinado momento, su conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y posteriormente volcó.

La fuerza del accidente provocó que los dos ocupantes salieran proyectados del automóvil y quedaran sobre la carretera. Automovilistas que pasaban por el sitio solicitaron ayuda a través del número de emergencias, por lo que cuerpos de auxilio se trasladaron hasta el lugar.

Al realizar la valoración de las víctimas se confirmó que ambas habían perdido la vida debido a las graves lesiones que sufrieron. El automóvil terminó volcado aproximadamente a cinco metros de la cinta asfáltica.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos y ordenó su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias correspondientes. Elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del accidente por tratarse de un tramo carretero de competencia federal.