Tráiler cargado con forraje se estrella contra establo en Lerdo; chofer queda lesionado

Un joven chofer resultó lesionado luego de que el tráiler que conducía saliera de la carretera y se impactara contra las instalaciones de un establo en el municipio de Lerdo.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado, alrededor de las 9:30 horas, sobre la carretera libre Gómez Palacio-Durango, a la altura del ejido El Rayo.

La unidad involucrada es un tractocamión International, color blanco, modelo 2009, que transportaba forraje y era conducido por Mauricio, de 20 años de edad.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo de carga salió de la cinta asfáltica y terminó impactándose contra mallas y estructuras de un establo ubicado en las inmediaciones del poblado.

Tras el choque, el conductor quedó atrapado en el interior de la cabina, por lo que se solicitó el apoyo de las corporaciones de rescate y seguridad a través de diversos reportes al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, con apoyo de trabajadores del propio establo, lograron sacar al joven del interior de la unidad.

Luego de ser liberado, Mauricio fue trasladado al Hospital General de Lerdo, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el percance.

En el accidente también se reportaron daños en un tráiler Kenworth, color azul, así como en una camioneta Chevrolet Equinox, color arena, que se encontraban en el lugar.

Elementos de Protección Civil y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal brindaron apoyo durante la emergencia, mientras que personal de la Guardia Nacional, División Caminos, tomó conocimiento del accidente y realizó los primeros peritajes.

El caso fue turnado ante la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades y continuar con los procedimientos legales.