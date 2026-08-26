Tráiler embiste a adulto mayor en el Centro de Gómez Palacio

Un hombre de 71 años de edad terminó hospitalizado luego de que la bicicleta eléctrica en la que circulaba fuera impactada por un tractocamión en la zona Centro de Gómez Palacio.

El accidente se registró en el cruce de la avenida Victoria y la calle Francisco Sarabia, donde ambas unidades avanzaban en la misma dirección.

De acuerdo con la información recabada, el vehículo de carga realizó una maniobra para dar vuelta hacia la derecha y durante el movimiento alcanzó la bicicleta eléctrica conducida por Homobono, de 71 años.

A consecuencia del impacto, el adulto mayor salió proyectado y cayó sobre el pavimento, donde quedó tendido con golpes y diversas heridas. Personas que se encontraban en el sector solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital del ISSSTE, donde quedó bajo atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

La unidad involucrada es un tractocamión Kenworth, modelo 2005, color azul y con placas de circulación de Durango. El vehículo era conducido por Sergio Luis, de 40 años.

Por su parte, el lesionado viajaba en una bicicleta eléctrica roja, modelo 2026 y sin placas de circulación.

Elementos del Departamento de Peritos, perteneciente a la Subdirección de Tránsito y Vialidad, realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica y determinar responsabilidades.

El tractocamión y la bicicleta fueron retirados del lugar y depositados en un corralón municipal mientras continúan las investigaciones.

El expediente quedó a disposición de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, autoridad que dará seguimiento al caso y definirá la situación jurídica del conductor.