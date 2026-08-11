Tráiler maderero cae a barranco en la supercarretera; hay un muerto

Un aparatoso accidente registrado la tarde-noche de este martes en la supercarretera Durango-Mazatlán dejó como saldo preliminar una persona sin vida y otra lesionada, luego de que un tráiler cargado con madera terminara en un barranco.

El percance ocurrió a la altura de una rampa de frenado ubicada después de una de las casetas de la citada vía, donde, por circunstancias que todavía no han sido establecidas, el conductor de la pesada unidad ingresó a la rampa y posteriormente salió del camino.

El tráiler se precipitó hacia un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad, quedando severamente dañado. En el lugar fueron localizados dos hombres que viajaban en la unidad, de quienes hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja y corporaciones de seguridad, descendieron hasta el sitio para comenzar las labores de auxilio. Uno de los ocupantes se encontraba atrapado entre los restos de la unidad.

Los rescatistas realizaron maniobras de extracción vehicular y rescate vertical hasta conseguir liberar al sobreviviente, quien posteriormente fue llevado a recibir atención médica. En cuanto al segundo hombre, se realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La zona permaneció bajo resguardo mientras continuaban los trabajos para recuperar el cuerpo y retirar la unidad accidentada. Será mediante las investigaciones correspondientes como se determine qué provocó que el tráiler cargado con madera terminara fuera de la carretera.