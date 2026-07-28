Tráiler provoca volcadura en carretera de Mapimí; un hombre sufre grave lesión en ojo

Tres personas resultaron lesionadas luego de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por un tráiler y terminara volcada sobre la carretera que comunica a Ceballos con el ejido Las Matías, en el municipio de Mapimí. Personal de emergencia informó que una de las víctimas requirió traslado urgente debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con la información obtenida, el accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas del pasado 27 de julio, cuando corporaciones de seguridad fueron alertadas por la Policía Municipal sobre una volcadura registrada en ese tramo carretero, por lo que elementos investigadores se trasladaron de inmediato al lugar.

Al arribar, los agentes localizaron una camioneta de la marca Dodge, línea Ram, color negro volcada a un costado de la cinta asfáltica. Según la versión recabada en el sitio, el vehículo era conducido por Efraín, de 45 años de edad, quien señaló que un tráiler lo impactó mientras circulaba por la carretera, provocando que perdiera el control y saliera del camino.

En la unidad también viajaban Uriel Rojas Ontiveros, de 31 años, y Daniela Zúñiga Gómez, de 27, quienes sufrieron diversas lesiones a consecuencia del percance. Los tres fueron auxiliados por cuerpos de emergencia que acudieron al sitio para brindarles atención prehospitalaria.

Personal de Protección Civil determinó que Daniela Zúñiga presentaba un fuerte golpe en el ojo izquierdo, lesión que ameritó su traslado de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica especializada.

Respecto al vehículo de carga presuntamente involucrado, las autoridades informaron que no fue posible obtener mayores características, por lo que se desconoce su identidad y paradero tras el accidente.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos e inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer la mecánica del percance.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para ubicar al conductor del tráiler señalado como presunto responsable del accidente y determinar las responsabilidades legales derivadas de este hecho.