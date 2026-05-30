Trailero pierde la vida luego de accidente en la supercarretera Durango-Mazatlán

Un trailero originario de Sinaloa perdió la vida luego de sufrir una volcadura sobre la supercarretera Durango-Mazatlán, en territorio del municipio de Pueblo Nuevo.

La víctima fue identificada como Raúl Tirado Ramos, de 57 años de edad, con domicilio en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, quien se desempeñaba como operador de una unidad de carga de la empresa Refrigerados Lizárraga.

De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió el viernes, cerca del mediodía, a la altura del kilómetro 127 de la vía de cuota, en las inmediaciones de la zona de Coscomate.

El hombre conducía un tractocamión cargado con varilla y otros productos metálicos cuando, por causas que aún no han sido precisadas, perdió el control de la pesada unidad.

Tras salir del camino, el vehículo impactó contra un talud de piedra y posteriormente volcó, lo que provocó severos daños en la cabina.

Personal de Caminos y Puentes Federales acudió al lugar del accidente y realizó maniobras para rescatar al conductor, quien aún se encontraba con vida.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Raúl fue trasladado de urgencia al Hospital General de Zona No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en El Salto, Pueblo Nuevo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el trailero perdió la vida poco después de haber ingresado al hospital.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente para realizar las diligencias necesarias y establecer con precisión cómo ocurrió la volcadura.