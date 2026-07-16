Trailero pierde la vida tras aparatosa volcadura en la carretera libre a Gómez Palacio

Un operador de tráiler perdió la vida la noche de este miércoles luego de sufrir una aparatosa volcadura sobre la carretera libre Durango-Gómez Palacio, a la altura del municipio de Pánuco de Coronado. El accidente movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El reporte fue recibido por el sistema C-5 alrededor de las 21:30 horas, donde se informaba sobre la volcadura de un tractocamión y la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales. De inmediato acudieron elementos de seguridad y cuerpos de auxilio hasta el kilómetro 60 de la carretera federal, cerca del poblado Jerónimo Hernández.

Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron un tráiler que había salido de la carpeta asfáltica tras volcar mientras circulaba por la carretera libre Durango-Gómez Palacio. De acuerdo con las primeras investigaciones, la pesada unidad viajaba en dirección de Francisco I. Madero hacia Guadalupe Victoria cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del volante.

La fuerza del accidente provocó que el operador quedara prensado entre la cabina destruida , por lo que ya no presentaba signos vitales cuando arribaron los cuerpos de emergencia. La zona fue acordonada para permitir las labores de rescate y el inicio de las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada como Daniel Muñoz Mendoza, de 35 años de edad , quien se desempeñaba como trailero y tenía su domicilio en el fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit, en la ciudad de Durango. Su identidad fue confirmada por su hermano, Emilio, quien acudió ante las autoridades.

El vehículo involucrado es un tractocamión de la marca Freightliner, modelo D120, año 1998, color blanco con franjas azul y rojo. La unidad remolcaba una plataforma cargada con madera al momento del percance.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó el procesamiento de la escena y ordenó el rescate del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

Las autoridades también iniciaron las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias que originaron la volcadura. Mientras tanto, el tractocamión fue retirado del lugar con apoyo de grúas especializadas, una vez concluidas las diligencias ministeriales.