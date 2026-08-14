'Trainspotting' regresa a los cines en 4K y como clásico de culto

Tres décadas después de su estreno original, “Trainspotting” está lista para reencontrarse con el público en la pantalla grande. La icónica película dirigida por Danny Boyle regresará a los cines mexicanos en una versión restaurada en 4K, permitiendo que una nueva generación descubra una de las obras más influyentes del cine británico de los años noventa y que los seguidores de siempre la revivan con una calidad visual renovada.

La cadena Cinemex confirmó que el reestreno comenzará el próximo 20 de agosto como parte de las celebraciones por el 30 aniversario de la cinta, considerada una de las producciones más importantes de su época.

UNA EXPERIENCIA RENOVADA

La principal novedad de este regreso es su restauración en formato 4K, un trabajo que permite apreciar con mayor detalle la estética visual que convirtió a la película en un referente cinematográfico. La remasterización busca acercar la obra a las audiencias actuales sin perder la esencia irreverente y provocadora que la hizo famosa en 1996.

Además de mejorar la imagen, el reestreno representa una oportunidad para volver a disfrutar en una sala de cine una historia cuya energía visual, montaje frenético y banda sonora siguen siendo admirados por críticos y cinéfilos alrededor del mundo.

LOS ESTADOS DONDE PODRÁ VERSE

De acuerdo con la información difundida por Cinemex, la película llegará inicialmente a complejos seleccionados en diversos estados del país, entre ellos Durango, además de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Yucatán y Baja California, entre otros. La exhibición será limitada y dependerá de la programación de cada complejo.

MARCÓ A TODA UNA GENERACIÓN

Basada en la novela homónima de Irvine Welsh, “Trainspotting” sigue la vida de Mark Renton, interpretado por Ewan McGregor, y de un grupo de jóvenes de Edimburgo atrapados entre la adicción a la heroína, la marginalidad, la violencia y la búsqueda de un futuro mejor.

Lejos de romantizar las drogas, la película muestra las consecuencias físicas, emocionales y sociales de la dependencia, al mismo tiempo que retrata el desencanto de una generación que intenta encontrar sentido a su vida en medio de la incertidumbre.

UNA CINTA DE CULTO

Desde su estreno, “Trainspotting” rompió esquemas gracias a su estilo visual innovador, su humor negro, sus secuencias surrealistas y una narrativa que desafió las convenciones del cine comercial de la época. La película fue nominada al Óscar por Mejor Guion Adaptado y ganó el BAFTA en la misma categoría, consolidándose con el paso de los años como una de las mejores producciones británicas de todos los tiempos.

Su influencia trascendió generaciones y ayudó a redefinir el cine independiente de los noventa, motivo por el que hoy sigue siendo considerada una auténtica obra de culto. Treinta años después, el regreso de “Trainspotting” a las salas confirma que su impacto cultural permanece intacto y que la historia de Renton y sus amigos continúa encontrando eco entre nuevos espectadores.