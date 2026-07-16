Tramita amparo el Exsecretario General del Gobierno de Aispuro

El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango admitió a trámite el juicio de amparo promovido por Héctor David Flores Ávalos, quien se desempeñó como secretario General de Gobierno durante la pasada Administración Estatal.

De acuerdo con la lista de acuerdos publicada por ese órgano jurisdiccional, el expediente quedó registrado con el número 1126/2026 y se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión. Asimismo, se programó la audiencia constitucional para la mañana del 8 de septiembre próximo, debido a la carga de trabajo del juzgado y al periodo vacacional previsto para la segunda quincena de agosto.

El acuerdo judicial no precisa el acto reclamado por el promovente ni la autoridad responsable, y únicamente da cuenta de la admisión de la demanda. En esta etapa procesal no existe una resolución sobre el fondo del asunto ni se informa que el amparo haya sido concedido.

¿Quién es Héctor David Flores Ávalos?

Cabe recordar que Flores Ávalos fue nombrado secretario General de Gobierno de Durango en septiembre de 2020, durante la gestión de José Rosas Aispuro Torres, pero dejó el cargo en diciembre de 2021 para buscar la candidatura al Gobierno del Estado.

Previamente, Flores Ávalos había ocupado una curul en el Senado de la República, precisamente como suplente de Aispuro Torres, cuando éste participó en la contienda por la gubernatura de Durango.