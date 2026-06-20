Trampas indican presencia de Gusano Barrenador del Ganado; no son para erradicar la plaga: UGRD

La detección de la presencia de la plaga del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en trampas colocadas en los municipios de Vicente Guerrero y Súchil , Durango, aunque no reporta casos en animales, alerta sobre la necesidad de tomar medidas de cuidado, principalmente con el ganado y otras especies.

La detección se registró en una trampa ubicada en el Punto de Verificación e Inspección (PVI) de Vicente Guerrero, lo que hizo oficial la presencia de la plaga en ese municipio. De igual forma, se detectó en una trampa colocada en un rancho particular de Súchil.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, reiteró que las trampas no sirven para erradicar el gusano ni para controlar su avance, sino para indicar la presencia de la plaga.

Sobre los casos reportados en los límites con Zacatecas, precisó que se detectaron dos casos en menos de quince días : uno en el municipio de Juan Aldama y otro en el municipio de Miguel Auza.

Indicó que el principal riesgo para Durango es la colindancia con la comunidad de Ramón Corona, en Cuencamé , así como las localidades cercanas.

CAPACITACIÓN

Apuntó que se continuará acudiendo a diversos lugares para impartir capacitaciones y entregar kits para la atención de heridas en animales, por parte del Comité de la Unión Ganadera.

Para este fin de semana se programó acudir a Zaragoza, en el municipio de Durango, y a Nombre de Dios, donde se reunirán con autoridades ejidales y jefes de cuartel para mantenerlos informados sobre la situación.