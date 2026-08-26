Transportistas de Durango reportan pérdidas por 'falsos' estudiantes

Choferes del transporte público en Durango, aseguran que tienen pérdidas ya que, durante la pasada administración, se eliminó la credencial que se expedía por parte de Transportes del Estado, para que los estudiantes pagaran la tarifa preferencial.

El secretario de Choferes de la CTM, Juan Mercado, dijo que se han hecho estimaciones ya que a nivel nacional se habla de que el 23 por ciento de quienes utilizan el transporte público son estudiantes, pero en Durango llega hasta el 50 por ciento.

“Diariamente nosotros tenemos pérdidas porque hay mucha gente que se ostenta como estudiante, no los estudiantes que quede claro, dije mucha gente que se ostenta como estudiante y quiere que le cobremos tarifa preferencial y es donde estamos perdiendo dinero nosotros diariamente. Entonces, ese dinero nosotros lo podemos utilizar para poder reunir un dinero para poder comprar unidades nuevas”, dijo.

Aunque no se tiene una cifra exacta en cuanto a pérdidas monetarias, aseguró que son considerables.

“El porcentaje de estudiantes que deben manejarse a bordo de una unidad de transporte público, a nivel nacional lo hemos checado y es de un 20, 23 por ciento; y ahorita se nos va hasta arriba de un 50 por ciento. Entonces estamos hablando de más de un 25 por ciento de pérdida en la tarifa preferencial”, indicó.

LES QUITAN LA CREDENCIAL

El dirigente sindical expuso que esto ha generado confrontaciones y reconoció que hay casos en los que los choferes han retirado credenciales expedidas por instituciones educativas, por la duda de que quien la presenta realmente sea el propietario de la misma.

“El chofer como medida de prevención cuando ve una credencial rayada o con la fotografía borrada, entonces sí se la solicita para saber si efectivamente es la persona que está pidiendo el descuento a bordo de la unidad”.

“Si vemos que no le corresponde la credencial, pues sí tiene que pagar la tarifa completa, pero son muy pocas ocasiones cuando sucede eso. Nosotros hemos hablado con nuestros compañeros operadores que es necesario respetar en todo momento la tarifa estudiantil y que solo en casos muy extremos se entre a una revisión de una credencial”, complementó.