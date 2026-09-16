Tranvía, museos y música: las actividades culturales para este 'megapuente' en Durango

Desde hoy y hasta el fin de semana, la capital de Durango tendrá una agenda centrada en visitar el patrimonio histórico y otras actividades culturales para disfrutar el puente. Desde este jueves hasta el próximo domingo, se realizarán recorridos en tranvía, promociones para visitar museos, funciones con descuentos en espacios recreativos y una programación musical distribuida en plazas y recintos culturales.

La propuesta abarcará desde el Centro Histórico hasta una excursión al municipio de Nombre de Dios, con horarios establecidos durante los cuatro días del puente para facilitar el acceso a visitantes y habitantes de la ciudad.

RECORRIDOS POR EL CENTRO HISTÓRICO

Uno de los principales atractivos será el recorrido en tranvía por las calles del Centro Histórico, disponible con un costo de 50 pesos. El boleto incluirá una entrada gratuita a uno de los museos participantes, entre ellos el Museo Francisco Villa, el Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros, el Museo del Aguacate, el Palacio de los Gurza, el Museo de Numismática y el Museo de la Ciudad 450, además de otros recintos culturales.

Las salidas estarán programadas desde Plaza de Armas y la calle 5 de Febrero a las 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas, permitiendo recorrer algunos de los edificios y espacios emblemáticos del primer cuadro de la ciudad durante la mañana y la tarde.

RUTA PARA CONOCER LOS MUSEOS

También estará vigente una promoción que permitirá acceder a varios museos mediante un solo boleto de 25 pesos. Con ese pase será posible recorrer recintos como el Museo de las Culturas Populares, el Museo de Arqueología Ganot-Peschard, el Museo de Arte Sacro, el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya y otros espacios integrados en la iniciativa.

La oferta se complementará con descuentos en otros centros de entretenimiento. Uno de ellos es Punto Cine, con entradas de 50 pesos y acceso gratuito para dos niños, mientras que el Museo Interactivo Bebeleche mantendrá un boleto especial de 99 pesos con el mismo beneficio para menores acompañantes.

Como parte de la programación también se realizará el recorrido "Enamórate de Durango a través de sus tradiciones", una visita al municipio de Nombre de Dios que partirá el domingo a las 9:00 horas desde el Museo Francisco Villa.

El recorrido busca integrar uno de los municipios con mayor riqueza histórica del estado a las actividades del puente, ampliando la oferta más allá de los espacios ubicados en la capital.

MÚSICA EN LA PLAZA DE ARMAS

Las actividades artísticas comenzarán hoy con la "Tardeada del recuerdo", presentada por Banda Show Crisol a las 19:00 horas en Plaza de Armas y el Corredor Constitución. A la misma hora, el Museo del Aguacate recibirá la presentación de música tradicional mexicana "Raíces que suenan", interpretada por Mecapal.

El programa continuará el viernes con una "Tardeada Disco de los 80's y 90's", el sábado con un baile tropical encabezado por La Waya Van y concluirá el domingo con una noche dedicada al regional mexicano, donde participarán Norteño Palos y La Deidad Norteña, todas las presentaciones programadas a las 19:00 horas en el escenario principal del Centro Histórico.