Tras accidente por caída de espectacular en Centro Histórico de Durango, piden revisar anuncios

El pasado 4 de septiembre se registró una persona lesionada en una de las calles del Centro Histórico de Durango, debido a la caída de un espectacular de una empresa que, al parecer, tenía pocos puntos de anclaje, lo que derivó en el accidente.

Ahora, lo que se está pidiendo a los propios comerciantes y empresas es que revisen esa infraestructura, ya que continuarán las lluvias y los vientos en la ciudad, por lo que es necesario tomar medidas preventivas.

Además de que cada propietario debe hacer la revisión de sus espectaculares o letreros, el presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios Establecidos en el Centro Histórico, Olivier Morales, declaró que es necesario también que el personal de Protección Civil supervise las instalaciones.

Dijo que es importante que PC esté al pendiente de esa infraestructura y de otras situaciones en los comercios para evitar alguna afectación.

“Que aseguren que no se va a caer y que van a permanecer con toda la seguridad que se requiere”.

Indicó que el llamado, tanto a Protección Civil como a los propietarios, es porque durante este mes continuarán las lluvias y los vientos en la capital.

El líder de comerciantes reconoció que en los últimos dos años una situación similar solo se ha registrado en dos ocasiones.

Sobre el incidente que se registró en la calle Pasteur hace una semana, mencionó que, al parecer, se trataba de un espectacular con pocos puntos de anclaje, por lo que consideró que fue una mala instalación.

Detalló que se trataba de un anuncio de gran tamaño y de tablaroca, un material que no se recomienda para permanecer en exteriores, pues con la lluvia adquiere mayor peso.